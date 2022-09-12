伊林娛樂副董事長陳婉若的新書《做個氣派的大人：Still Learning》，今（12日）在博客來開放預購，立即登上博客來全館及中文書即時榜第一名，誠品線上也在一小時內預購數量完售，出版社緊急追加。身為伊林娛樂創辦人、名模界教母的她大方分享人生態度、職場經驗以及待人處世之道，「人生每個階段都是乘風破浪，風浪中學會潛伏或逆流而上，需要重訓的心靈肌肉，讓我們共同成為氣派的大人！」

陳婉若在1985年踏入娛樂藝能界，從模特兒到秀導、從幕前到幕後、從基層到專業經理人，同時也是伊林娛樂、明星藝能學院創辦人，擅於將無數平凡素人塑造變身舞台上的耀眼之星，是名模藝人最崇拜女神及訓練師及超級推手，名模藝人們口中的「婉若姐」總擁有源源不絕的熱情、超高EQ，在職場生活及家庭情感上，擁有獨特的見解跟智慧，是實踐「氣派的大人」最美好典範。

她說人生高山低谷，永遠還在學，「人們都害怕停滯不前，不管是工作、生活、情感還是心態，我們都害怕自己表現得不夠成熟。」她說，如何重訓心靈肌肉，優雅處理情緒和人際是一種專屬大人的風格。

16歲進入這個行業的陳婉若，由model、總機、秀導、經紀人、教學、總經理到副董事長，她在每一個職位上用心學習，「我很感恩，因為有一個自己喜歡的舞台，做自己喜歡的事！」她表示，人入中年，工作上的心態轉換為能夠用自身經驗，幫助尋夢的追夢者，「我知道閃耀的背後，需要更多內心的堅定和平衡，我期盼成為他們的支援者。」

她表示，好多人生路上淚流滿面的女孩，常在她面前傾吐，她看到很多職場中無理拔扈的人，「我常覺得，那些課本裡面沒教的事，沒有人提點真的不行。」她自己也是一路懵懵懂懂，好幾次人生十字路口不懂轉彎，跌了滿身傷，學會經驗和反省，才懂得重新站起來，所以更覺得如果有人提點，分享自己小小的經驗，可能可以幫助別人的人生，小小轉彎不走冤枉路。