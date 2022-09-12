momo富邦媒（8454）12日公告8月合併營收約81.2億元，改寫歷史同期最佳紀錄，年增達12.4％。累計1～8月合併營收逾641.3億元，較去年同期成長16.6％，營運續創新猷。

綜觀8月份營運表現，momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14％，富邦媒網購業績占全公司總營業額95.4％左右，五大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數成長。

8月進入暑期尾聲，加上國旅出遊潮的挹注，旅遊與餐飲票券買氣續旺，戶外與露營相關商品亦有亮眼的銷售表現。開學季亦掀起外宿家電、筆電、智慧型手機的消費需求，加上三星旗艦新機助攻，為營運添柴火。中秋節慶商機也於8月現蹤，除月餅禮盒買氣熱絡，烤肉食材與用具銷售也持續升溫。

展望9月，富邦媒表示，將由momo「99狂購節」揭開序幕，在多重優惠與回饋下，暖身慶開跑至今檔期人流較去年同期成長已突破2成。

9月中下旬，momo超級品牌日週週接力登場，三大醫美品牌攜手祭出35％超狂回饋，包括5％momo卡回饋、20％品牌滿額現折、及10％滿額登記送mo幣，下單再抽家電產品，消費滿5,000元加碼送家電。

時序入秋，富邦媒亦看好消費者養生保健需求，加上9月壓軸登場「石頭科技超級品牌日」，momo將與掃地機品牌合作促銷，9月中下旬，momo超級品牌日週週接力登場，三大醫美品牌攜手祭出35％超狂回饋，包括5％momo卡回饋、20％品牌滿額現折、及10％滿額登記送mo幣，下單再抽家電產品，消費滿5,000元加碼送家電，可望帶動9月業績成長動能。