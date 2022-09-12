伴隨出貨回穩，永裕（1323）8月營收3.28億元，月增1.73％，年減2.07％，前八月營收25.38億元，年增4.94％。

永裕表示，第三季集團人力與原物料調度雖已正常運作，稼動率回復到穩定狀態，物流配送順暢，但仍必須審慎應對美元升值造成匯率波動對於營運的影響。

永裕第二季營運遭逢兩岸新冠疫情影響，上海廠遭封控約2.5個月尤甚，造成整體稼動率偏低，並干擾訂單交貨，而日圓貶值壓低外銷日本收入，影響毛利率下滑，出口運費也持續高漲，業外部分更受到人民幣貶值匯損，影響獲利表現。

永裕指出，面對通膨推升營運成本，除撙節支出，優化產品組合，深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，持穩營運發展。

其中，環保材料的研發創新已成功將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中；大陸增設的疫苗品容器產線也順利進入量產。搭配後續經濟解封拉抬帶動化妝、保養消費商機，營運加速推進。