台中市警方今年初查獲林姓男子持有改造手槍1把及74發子彈，林男辯稱，他曾任台中角頭翁奇楠的司機，槍彈是翁在身亡前1年交給他保管至今。法官認定，並未依林的供詞而查獲槍支，不符減刑相關規定，依槍砲罪判他刑5年6月，併科罰金2萬元，可易科罰金，仍可上訴。

台中角頭翁奇楠命案發生在2010年間，他在經營的「日月生物科技公司」遭到埋伏槍擊身亡，因案發時，還有警官在場，全案震驚社會黑白兩道。

判決書指出，台中警方接獲線報，經營小吃攤的林男涉嫌非法持有槍彈，警方報請檢察官指揮偵辦，在今年2月間前往林男的住處搜索，查獲改造手槍1把及子彈74發等贓證物。

經警方將槍彈送鑑驗，槍彈都具有殺傷力，依槍砲罪移送台中地檢署偵辦起訴。

林男在法院審理時辯稱，曾當過翁奇楠的司機，被查獲槍彈是翁奇楠在2009年間交給他代為保管至今。

台中地院法官認為，林男供稱翁交付槍彈的時間，距離翁死亡後已隔11年，且並未因為林的供詞而查到確實的槍枝來源，或防止重大危害治安事件，不符合減刑規定，依槍砲罪判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易科勞役。