市議員牛煦庭以議會質詢時，財政局長歐美鐶坦承是「我們在心裡頭我們都有算」。（摘自臉書）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天在臉書發文，指桃園負債1500億是謠言，「不要瞎掰好嗎？」對此率先抨擊桃園市負債1500億的桃園市議員牛煦庭回擊，當初是財政局長歐美鐶回應「這些數字都放在心裡」，沒想到因為選舉變成造謠。

鄭運鵬今天在臉書發文，指網路流傳謠言，說桃市府負債1500億，但根據財政部國庫署的統計，截至7月底止，桃市府的債務僅240億，比升格前還減少了22億，不僅債務額度是六都最低，平均每位市民的負債額，也是六都最少。

鄭運鵬強調，桃園預算規模從8年前700多億，一路成長至1400多億。而捷運、總圖書館及分館、市立美術館、國民運動中心、社會住宅、下水道系統、親子館、公托中心、幼兒園、社福館、共融公園、河川治理、校舍翻新等桃園市的轉型建設，現在不是已完成，就是在建設的途中。要拜託大家為桃園闢謠！

對此牛煦庭回擊，指議事堂的質詢和答詢，可以因為選舉，變成「造謠」。他說，市府無視基金調借部分，但其實要用舉債來還。他貼出質詢影片，牛詢問，「這部分負債要不要算在桃園整體負債裡面？」財政局長歐美鐶回應「我們在心裡頭我們都有算」，但是公布要按照公共債務法規定。

他說，這些數字是歐美鐶說的，市府卻以洗地圖卡鋪天蓋地，想用集體護航、積非成是應對。他說，民主政治之所以需要監督制衡，就是怕政府濫權，以大欺小、魚肉鄉民，所以需要民意代表在議事堂說真話，哪怕勢單力孤。連在議事堂，用局長自己說的話，揭露財政的真相，市府還是說選舉造謠。「但是到了最後，誰說真話，誰在唬爛？」牛煦庭也說，就算跟其他直轄市比，但仍無法改變桃園財政惡化狀況。

張善政競選辦公室發言人何元楷也在臉書發文，指1500億來自歐美鐶口中，所以鄭運鵬是在說桃園市政府在製造謠言嗎？支持鄭運鵬去舉發桃園市政府散播假消息！