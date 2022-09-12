慈濟執行長顏博文近日受訪時談到去年買疫苗的過程，透露遭政界、工商界大老勸阻，此話一出不僅引起外界熱議，更有網軍相互攻訐；對此立法委員洪孟楷指出，現在綠營及其支持者以幾近瘋狂的對付謾罵，甚至以不堪字眼辱罵慈濟，痛批此舉根本是過河拆橋，強調台灣能夠平穩的進入所謂後疫情生活，「靠的是陳時中的落後部署、還是慈濟500萬劑疫苗的無私捐贈？」

洪孟楷表示，去年因為疫苗缺乏，民間企業、慈濟的無私捐贈，才能讓國人有1500萬劑BNT疫苗施打，造福超過700萬的國人同胞，不分藍綠、沒有條件，這是最慈悲為懷的大愛精神；但現在綠營及其支持者卻幾近瘋狂的對付謾罵，甚至聚集到某媒體人臉書留言不堪字眼。這完美演繹何謂「過河拆橋」。

洪孟楷指出，稍微瀏覽一下某媒體人臉書留言，充斥著對於慈濟團體的造謠、污衊攻擊，「慈濟是教科書上最成功的吸金團體」、「慈濟是合法的詐騙集團」、甚至有「假慈悲」、「接下來讓慈濟走上中天的後路」等等令人不堪的言語，沒有真憑實據，只因為政治意識形態的不同，就要被污辱、被攻擊，台灣什麼時候變成如此沒有是非的社會？

他說，再者有人說慈濟的經費由信徒捐贈，所以捐疫苗也不是上人或任何人的功勞，但請別忘記，從一開始捐贈疫苗、慈濟發新聞稿等等，從來不曾居功，說的都是「搶救生命的人道精神」，且疫苗施打不分你我、宗教、種族，任何人都能預約施打；且最重要的是疫苗採購單價、金額會計項目清清楚楚，完全公開透明，對比拿人民納稅錢購買疫苗的衛福部存封三十年合約，高下立判，綠營要跟慈濟比，「真的會笑死！」。

洪孟楷說，台灣人的善良、正直，不該被少數人是給操弄，尤其是用政治意識型態去攻擊和汙蔑宗教團體，沒有當時的慈濟，就沒有渡過難關的台灣人，綠營現在要槓上慈濟，真的是被選舉蒙蔽了雙眼，過河拆橋絕不可取！