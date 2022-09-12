疫情嚴重，許多人都會透過快篩確認自己是否確診，不過首先要先了解快篩試劑變化的意義。兒科醫師徐嘉賢分享，最近有對父母帶孩子看診，提到做了快篩「是兩條線」，沒想到竟是兩次快篩「總共兩條線」，讓他不禁笑說「快篩是數學？」

徐嘉賢在臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文分享，近日有一對父母帶著孩子來看診，表示孩子出現呼吸道的症狀，接著開始描述相關症狀，最後媽媽補充，「對了，昨天和今天我們有幫她做兩次快篩，是兩條線」，讓徐嘉賢大吃一驚。

擔心孩子確診的徐嘉賢馬上追問，「兩條線？」媽媽先是回應，「是，總共兩條線」，徐嘉賢二度追問，媽媽才說，「是，做了兩次快篩，都一條線，所以總共是兩條線」，讓如臨大敵的徐嘉賢放下心中的大石頭，直呼媽媽很幽默、數學很好，「只是這位媽媽不要一大早就考我數學，咖啡喝到一半，但精神都來了」。徐嘉賢也建議，如果孩子呼吸道症狀持續出現，最好做三次快篩篩檢，「到時候我會準備好計算機」。

對此，許多網友紛紛回應，「好幽默，第三次變頭上3條線，很多次變斑馬線這樣」、「『醫師，我們全家五個人總共篩出6條線，但有2個人沒有篩，請問我們家有幾個人確診？』」、「下次這對父母來：『我們三個人加起來做了11次快篩，總共14條線，請問我小孩確診的機率是多少？』」。