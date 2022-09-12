教育部體育署今天（12日）邀請8個國際或亞洲秘書處設台單位代表進行交流座談，感謝各單位在新冠肺炎疫情間努力付出與貢獻，並邀請內政部、外交部及中華奧會代表與會，共同研商未來策進作為，會中並特別安排亞洲棒球總會林宗成執行長進行標竿案例分享，並與各單位就實務執行及相關行政協助事宜進行意見交流。

目前國際或亞洲秘書處設台單位計有亞洲棒球總會、亞洲壘球總會、亞洲合球聯盟、亞洲合氣道總會、國際木球總會、國際巧固球總會、亞洲太平洋巧固球總會及亞太槌球聯合會等8個，今年是成果豐碩的一年，包括世界棒壘球總會WBSC 7月在台北召開會員大會，同時進行改選，中華台北辜仲諒順利當選世界棒壘球總會副會長及亞棒總會會長、潘一全先生成功連任亞壘總主席；8月亞太巧固球總會及亞太槌球聯合會改選，高俊雄與陳光復亦同樣代表中華台北分別獲選為新任會長及連任理事長。

體育署對於國人爭取擔任國際體育組織領導職務並在我國設立秘書處，相當重視，除了訂有相關規定補助各秘書處所需業務推展費用，並適時邀集外交部、內政部等相關部會研商，提供所需行政協助事宜。特別值得一提的是，體育署110年修正「教育部體育署辦理國際體育交流活動補助作業要點」，大幅調高相關補助額度，例如亞洲棒球總會及亞洲壘球總會秘書處部分補助金額由100萬元提升至150萬元，國際巧固球總會秘書處部分補助金額由50萬元提升至100萬元，亞太巧固球總會秘書處部分補助金額由30萬元提升至60萬元。

體育署副署長林哲宏表示，由衷敬佩與感謝各秘書處設台體育團體所做的長期付出與耕耘，未來期盼持續拓展業務並協助國內體育運動團體推展國際事務，與國際組織接軌並深化交流，以實現並創造我國在國際體壇的價值。

亞洲壘球總會主席潘一全（左）連任後，拜會教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟。（體育署提供）