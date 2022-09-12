桃園市長鄭文燦12日下午前往警察局，出席「桃園市民營關係協進會慰勞警察局破獲刑案有功人員」活動。鄭文燦說，警察局破獲多起重大案件，包含遭詐出境被拘禁案，逮捕23人，緝獲花蓮外役監脫逃犯案則讓社會輿論對於外役監管理有了更多的要求。桃園市民營事業關係協進會發起募捐，感謝警察辛勞。

鄭文燦說，桃園市警察局近期破獲多起重大案件，其中國人遭詐出境被拘禁案是透過向上追溯找出犯罪分工集團，後續共偵破5件逮捕23人，讓國人對警察防止人口販運、跨國詐騙有更大的信心。此外，緝獲花蓮外役監脫逃犯案則讓社會輿論對於外役監管理有了更多的要求。

此外9月初發生的詐騙集團槍擊命案，市府警察局獲報後，即在內政部警政署刑事局、國道警局及各縣市警局單位的合作下，在國道3號雲林縣古坑路段，查獲躲在接應車輛後行李箱中的嫌犯。

市議員、桃園市民營事業關係協進會創會理事長蘇家明表示，警察同仁平時默默為市民服務，市民感同身受，近期國人海外求職詐騙事件頻傳，更感受到警察同仁的關心與熱心協助。為此，桃園市民營事業關係協進會決定邀集企業主共同捐贈獎勵金，以行動肯定警察、支持警察，也期許警察同仁持續為桃園的治安繼續努力。

桃園市民營關係協進會理事長吳嘉隆表示，桃園市民營事業關係協進會有感於基層員警平時執勤的辛勞，藉著近期警察同仁偵破重大案件之際，邀集企業主共同捐贈獎勵金，感謝警察同仁的辛勤付出，讓企業安心、國人放心。