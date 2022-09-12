比漾廣場B2引進甜點新櫃「花甜」，用手工做出像花一樣的精緻甜點。（比漾廣場提供）

宏匯廣場秋季新櫃－SPORT b. 2F開幕，9月25日前憑宏匯廣場單筆滿3000元發票，贈SPORT b.紙本抵用券200元。（SPORT b.提供）

宏匯廣場1F導入瑞士名品Victorinox，Victoria Signature系列優越背包，1萬1000元。（Victorinox提供）

宏匯廣場美食導入人氣文青飯館「忠青商行」新北首店，將於第四季開幕。（宏匯廣場提供）

新北市百貨於周年慶前夕，改裝進駐多元新品牌，不但風格女裝選擇多，餐飲品牌也搶登新北首店，並看好運動商機蓬勃，重磅引進adidas專門店，另在閱讀人期盼下，金石堂書店首度來到新莊，增添文藝風氣。

永和比漾廣場今年完成1F化妝品區10年首次大改裝，新導入beautySTAGE選物及香氛陣容，豐富化妝品區，而看好運動潮牌業績成長高，adidas品牌專門店也將於10月全新登場，搶先於9月17日、18日舉辦快閃，為開幕提前暖身，期間優惠單件7折，2件65折。

鎖定秋冬換季潮，比漾廣場女裝區新進駐FRAAS、飾合、LACE等3家品牌，各主打時尚都會女性、韓國流行飾品，及簡約品味風格；B1則引進RECA.co品牌文創選物店，美食街有手工甜點－花甜等新櫃，提供顧客多元體驗。

新莊宏匯廣場秋季改裝以生活趨勢為主軸，集結10家全新櫃位與7家期間限定店等，其中輕奢珠寶PJ gallery、複合式髮品香水櫃GISH Beauty，為新北獨家櫃點；新櫃另有瑞士名品Victorinox、Roots Kids、年輕潮牌SPORT b. 、女裝KeyWear、女鞋MAGY GROUP、壓褶女裝A.A.A.摺衣等，並於新莊首度進駐金石堂書店，滿足愛書人期盼。7F美食街餐飲品牌也再刷新，包括頂呱呱、初虎MINI韓式料理於9月下旬開幕，第四季再導入日本「傳說的元氣丼屋」全台首店，還有人氣文青飯館「忠青商行」新北首店，及丸龜製麵等。

板橋大遠百9月將改裝進駐英國經典KANGOL，9月底有新北首櫃風格選品－GETCHI，10月則將開幕台灣包款品牌ROBINMAY，及服飾品牌rather等，提供多元穿搭選擇。