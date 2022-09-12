梅花颱風緩步移動，今天暴風圈接近台灣，桃園市復興區雨勢未歇，今天下午三光國小前的桃113線2.45至2.5公里處發生土石流，大量泥流及土石淹沒路面，桃園市政府養工處派人清除，未料在傍晚時大雨又導致二次坍塌，市府決定復興區桃113線封路，將等待13日風雨變小後，再視狀況施工搶修通行。
桃園市養工處表示，復興區桃113線2.45至2.5公里處，原本下午傳出土石流已派員加緊腳步搶通三光國小前道路，未料傍晚5點多，因雨勢過大又發生一波土石坍塌，泥流及土石再度淹沒桃113線道路，擔心入夜後施工危險，決定該路暫時封閉，並請民眾繞道三光大橋進出。
復興區三光里長陳惠陵緊急透過里內廣播通知居民桃113線封路禁止通行，她表示，請民眾繞道經爺亨往三光大橋、華陵里至台7線進出，因為山區雨勢持續在下，並呼籲里民晚上盡量不要外出，民眾若非必要也別前往山區以免發生危險。
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