小提琴家黃俊文（見圖）在國家音樂廳舉行《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》宣告記者會中，展演表演曲目。（趙雙傑攝）

國家交響樂團在國家音樂廳舉行《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》宣告記者會，由國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾（見圖）向大家說明開季音樂會所要演出的曲目。（趙雙傑攝）

國家交響樂團在國家音樂廳舉行《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》宣告記者會，由國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾（左）率領樂團與享譽國際的小提琴家黃俊文（右）攜手，盛大呈現多首世界名曲，會中兩人開心合影留念。（趙雙傑攝）

國家交響樂團在國家音樂廳舉行《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》宣告記者會，吸引許多媒體前來採訪。（趙雙傑攝）

國家交響樂團12日在國家音樂廳舉行《NSO開季音樂會－琴炫蘇格蘭》宣告記者會，由國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾率領樂團與享譽國際的小提琴家黃俊文攜手，盛大呈現德布西瑰美秀麗的《蘇格蘭進行曲》、布魯赫夢幻淒美的《蘇格蘭幻想曲》，以及孟德爾頌筆下既抽象又滿懷情感的第三號交響曲《蘇格蘭》，為2022／23樂季揭開華麗序幕。

國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾在記者會中表示，「2022年是德國作曲家孟德爾頌逝世175周年，孟德爾頌與莫札特和舒伯特一樣，創作生涯僅短短的三十餘年，就留下為數眾多的精彩作品，在開季音樂會呈現他的作品，非常值得大家期待」。

而對於即將到來的演出，小提琴家黃俊文表示，「在現今人與人更加迫使緊密共存的社會型態中，相互深入了解彼此文化變得重要。以布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》作為疫情後的第一個樂季的開季曲目，覺得非常有意義」。

《琴炫蘇格蘭》開季音樂會，將在16、17、25日於臺北國家音樂廳、高雄衛武營、臺東藝文中心登場，歡迎愛樂人士前往欣賞。