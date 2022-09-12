中部科學園區管理局12日舉辦「精準醫療．健康新紀元」記者會，秀出廠商針對精準醫療等生醫產業的研究成果。(中科管理局提供)

落實政府推動的六大核心戰略產業政策，中部科學園區管理局今年起推動相關計畫，12日並舉辦「精準醫療．健康新紀元」記者會，以「乳癌精準用藥選擇檢測套組開發」、「癌症免疫治療合併抗體藥物之功能驗證」為主題，展現精準醫療相關創新研發成果。

中科管理局指出，今年以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，共核定執行5件精準健康領域計畫案，涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域，在精準治療方面聚焦於癌症用藥研究，盼能透過學研醫與產業鏈結，推動精準健康產品開發與臨床應用，發展中部精準健康生醫產業聚落。

由長聖公司與中國醫藥大學及其附設醫院參與研究的「乳癌精準用藥選擇檢測套組」，長聖國際生技總經理黃文良說，該套組可協助醫師針對患者個體化差異精準對症下藥，提供臨床診療外的其他用藥可能指引，可降低副作用、避免浪費醫療資源，同時提高療效、更具安全性。

此外，長聖公司研發的異體臍帶間質幹細胞UMSC01，7月底已獲美國食品藥物管理局同意，將可朝治療多發性硬化症方向進行臨床1、2期的新藥臨床試驗，目前也申請台灣多發性硬化症新藥臨床試驗。

台灣永生與台中榮總合作研究的「癌症免疫治療合併抗體藥物之功能驗證」，該公司執行長李冬陽表示，其為兼具腫瘤毒殺與專一性的癌症免疫治療新藥，可提供多元化癌症精準治療新選擇。另公司以臍帶血細胞進行「長新冠」治療，今年8月即獲美國FDA核准人體臨床二期實驗。