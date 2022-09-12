投入上億元資金的日月光三好幼兒園今（12）日開幕，這是封測大廠日月光為落實完善托育職場制度，打造願生能養的育兒環境而設，不僅是高雄廠第一，同時也是楠梓科技產業園區第一所企業附設園所，幫助爸媽們安心放心在高雄成家立業。

三好幼兒園於2021年開始試營運，在2022年8月申請通過準公共化幼兒園，致力推動更優質的教保服務，以「說好話、做好事、存好心」為辦學理念。日月光執行長吳田玉表示，三好幼兒園是我們送給員工、送給高雄的禮物，秉持照顧員工、友善托育的初衷，實踐承諾成立可招收300名小朋友的日月光三好幼兒園，以綠色環境進行自然特色教學，輔以完善的硬體設備，給小朋友最好的學習空間，並提供上午7點到晚上8點的彈性收托時間，廠區同仁和寶貝一起上班上學，凝聚親子幸福感，日月光以員工需求為優先，打造友善家庭、工作生活平衡的職場環境。

日月光三好幼兒園為節能、環保、綠能建築，太陽能板產電自發自用，佔園所4成的用電量，並以全方位智能化監控系統保障校園環境安全；戶外廣闊的活動綠地，為一般園所以平均的4倍。保留現地文史記憶，包含百年桃花心木及老樹群，與冷戰時期桁架的拆解重組，成為小孩等候父母的景觀休息區，綠意與生態結合的學習環境，落實永續校園的精神，留下具實質歷史價值的建築富紀念意義，榮獲2022年校園建築景觀類建築園冶獎，與2021高雄厝綠建築大獎公共建築組優選及人氣獎的肯定。