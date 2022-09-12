因為產險子公司的防疫保單繼續慘賠、壽險子公司在調體質，國泰金控12日公告8月稅後純益僅13.6億元，創2018年12月以來、即44個月的單月新低，主要是國泰人壽亦在調整投資結構，拉高經常性收益率及優化股票組合，且國泰世紀產加速理賠，單月自留賠款近55億元。

國泰金控累計前八月稅後純益530.6億元，較去年同期減少53.5％，每股稅後獲利（EPS）為3.72元，依舊是金控獲利亞軍。國泰金強調，下半年進入沈潛期，調整體質，明年第二季產險子公司防疫保單即將全數到期，壽險子公司亦將相關股債部位調整妥適，迎戰市場變化。

國泰金各子公司中，8月以國泰世華銀稅後25億元，貢獻最大，且累計前八月國泰世華銀稅後純益184.7億元，創同期歷史新高，另一子公司國泰投信前八月稅後純益10.8億元，亦是歷史新高。

國壽前八月累計稅後純益444.6億元，仍是同期歷史次高，但8月底國壽外匯價格變動準備金已高達408億元，創歷史新高，今年以來增提近318億元，等於外匯兌換利益逾500億元，算是國壽今年獲利重要支柱，亦代表國壽在避險上今年仍是利益，不是付出成本。