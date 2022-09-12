英國新君王查爾斯三世（King Charles III）10日出席登基典禮時，一舉一動都引起討論，包括露出咬牙切齒的表情，示意工作人員清理桌子，被解讀新官上任三把火。另外，社交平台流傳一些國王手指腫得像香腸的照片，讓不少網友相當吃驚，擔心年邁的他身體狀況是否亮紅燈，對此醫師也給出答案。

綜合澳洲新聞(news.com.au)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，當地時間10日上午於聖詹姆士宮舉行登基典禮，全程透過電視轉播。然而，73歲的新君王查爾斯三世（King Charles III）腫脹的手指再度曝光，也讓網友紛紛挖出昔日一系列手指照做成迷因。

事實上，查爾斯多年來一直飽受關節水腫之苦。2012年，他出席一趟澳洲巡迴場合甚至開玩笑的說，「這是我的香腸手指」。

Just wanna congratulate King Charles III on being the first king with adorable sausage fingers. Congrats KC pic.twitter.com/z6NkfGEcrb — Lincoln (@lincolnjackd) September 9, 2022

Sausage Fingers Charles is now King. pic.twitter.com/fG0lp3oUDn — 🇺🇦memes.x.jesus🇺🇦 (@memesxjesus) September 8, 2022

英國一名醫師點出幾種狀況導致查爾斯水腫，或者僅是年紀衰老。表示「水腫是四肢血管外的組織有多餘液體聚積，好發於60多歲的老年人，影響手部拇指、手指關節，通常會變得僵硬、疼痛，而另一個潛在原因是關節炎。」

他補充，其他原因可能是重口味飲食習慣或服用特定藥物，例如高血壓。查爾斯國王多次被拍到香腸手指，特別是經過長時間飛行或赴熱帶國家的時候。