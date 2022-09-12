為了協助「更生少年」走回人生方向，更生少年關懷協會今年7月啟動「少年職培基地打造計畫」，為輔導成立的中繼職場「未來咖啡」環境再造募集資金，近期協會也與歌手鐘雅合作，藉由新歌描述更生少年渴望再次被接納的心。更生少年關懷協會主任陳彥君說，期盼透過歌曲，讓社會了解更生少年處境，也盼大眾發揮同理心，給予誤入歧途的少年再次翻轉生命的機會。

更生少年關懷協會指出，「少年職培基地打造計畫」希望透過整修未來咖啡漏水與裝潢結構問題，帶給工作的更生少年們更安全的職場環境，增添更多心理輔導資源，歌手鐘雅發布的新歌「微光」，雖然描述的是愛心故事，但鐘雅得知更生少年處境後，也感嘆歌曲中的「你」與更生少年相似，曾有受創經驗，又渴望再次被接納。

陳彥君說，很多少年出去少年矯正機構後就會被社會貼上標籤，難以復歸社會，只能回到原本犯罪的環境重操舊業求生存。盼社會大眾用同理心給誤入歧途的少年再次翻轉生命的機會。

大藝未來國際發言人毛振銘說，鐘雅有機會參與更生少年關懷協會活動，希望提供更多的機會及資源給更生少年，許多更生少年是來自於弱勢的族群，需要被社會大眾了解，並支持他們、接納他們，因此也呼籲大眾投身公益，為逆境之人打開生命中的微光。