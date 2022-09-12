中秋節烤肉男子買了1箱龍蝦，竟然在龍蝦頭裡發現半顆「白色小石頭」，而且左右各半顆，他好奇敲碎後成為了粉末狀，讓他納悶自己是不是得到了「龍蝦珍珠」；貼文一出，網歪樓笑翻「海鮮吃太多，痛風石」、「這隻龍蝦沒有定期洗牙，牙結石啦！」，不過有內行網友表示「鈣石又稱胃石，龍蝦脫皮時的鈣代謝緩衝儲存區」

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示日前中秋節烤肉時，買了1箱活體龍蝦，竟然發現龍蝦頭裡面有「白色小石頭」，而且，左右對稱各1顆，半圓型的珠狀，有大有大小，質地堅硬，然而，他好奇將「白色小石頭」敲碎，發現是白色粉狀，他納悶這白色小石頭是不是「龍蝦珍珠」。

男子買了一箱籠蝦，驚見蝦頭藏了左右對稱的「半圓形石頭」，困惑喊「是龍蝦珍珠嗎」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛歪樓留言表示，「舍利子嗎？」、「天然鈣！別浪費了！一天一粒遠離骨質疏鬆症」、「腦結石」、「七龍珠，集滿7顆一次滿足」、「海鮮吃太多，痛風石」、「這隻龍蝦沒有定期洗牙，牙結石啦！」、「這應該不是舎利子，看他生活在沙泥裡，可能腎結石」、「先驗一下牠的尿酸」。

另外，有內行的網友表示這是「鈣石，給龍蝦蛻換外骨骼蛻皮時用的，這些石頭類似給龍蝦儲存鈣質，以便每次蛻皮後能再長出外骨骼，由於龍蝦蛻皮時間因個體不同而不同，所以有些龍蝦有， 而有些沒有」、「鈣石，它們脫皮時的鈣代謝緩衝儲存區」、「鈣石又稱胃石，龍蝦儲存鈣質的地方，龍蝦脫殼前，甲殼裡的鈣就從這個鈣石裡移轉，脫殼的最後，新殼變硬變厚後，鈣石也隨之變小，會繼續存儲，直到存夠了就準備下一次脫殼」。