斥資6.87億元的桃園市廈門街立體停車場12日完工啟用，結合辦公廳舍、店鋪及里民活動中心，可紓緩市府停車和辦公空間不足問題。（蔡依珍攝）

斥資6.87億元的桃園市廈門街立體停車場12日完工啟用，結合辦公廳舍、店鋪及里民活動中心，可紓緩市府停車和辦公空間不足問題。（蔡依珍攝）

斥資6.87億元的桃園市廈門街立體停車場12日完工啟用，結合辦公廳舍、店鋪及里民活動中心，可紓緩市府停車和辦公空間不足問題。（蔡依珍攝）

斥資6.87億元的桃園市廈門街立體停車場12日完工啟用，結合辦公廳舍、店鋪及里民活動中心，可紓緩市府停車和辦公空間不足問題。（蔡依珍攝）

桃園市府園區前地下停車場，洽公時間永遠大排長龍，尤其雨天更是一位難求，市府爭取前瞻計畫，斥資6.87億打造廈門街立體停車場，提供汽車位227席、機車171席，並引進最先進智慧化服務，另7、8樓空間也提供給交通局，12日完工啟用，一併解決市府停車和辦公空間不足問題。

桃園市長鄭文燦說，為滿足行政園區及附近社區停車需求，市府新建廈門街立體停車場，打造地下1層、地上8層的多目標立體停車場，總經費約6.87億元，其中中央前瞻計畫補助1.1億元，其餘政府自籌，總樓地板面積達5400坪。

鄭文燦說，廈門街立體停車場採用全新3.0智能車牌辨識停管設備，包含IP高畫質車辨鏡頭、AI自動校正系統、E-TAG快速通關及UPS不斷電系統，另設置車位在席、車道即時影像螢幕與警示鈴、分層分區導引顯示屏、智慧尋車系統，以及綠能智慧充電樁等智能設施。他坦言收費稍微貴一點，但仍比同區便宜，協調後每月月租費從4800元降為3500元，臨停則是每小時40元、最高150元，相信在行政園區有競爭力，9月試營運期間全場免停車費。

廈門街立體停車場1樓也釋出250坪當中正、光興里市民活動中心，提供社區民眾集會、活動和聯誼空間，可發展社區關懷據點，另有1樓150坪及2樓100坪將對外招商，預計引進24小時便利商店和主題餐廳、生活百貨等，7、8樓則是交通局與桃園市政府車輛行車事故鑑定會的辦公廳舍，紓解市府辦公空間不足的壓力。

鄭文燦也預告，未來將增設文化局地下停車場，將機車引進地下室，同步會優化文化局前廣場和整體建築物拉皮，讓空間更加開闊。