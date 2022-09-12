四川內江市日前爆發新冠Omicron疫情，據當地疾控中心官員表示，此次疫情仍是Omicron毒株，但經過基因測序發現有2個變異點比較特殊，且未存在大陸的新冠基因測序數據庫中。這種說法意味著若非四川內江的疫情數據庫數據未及時更新，就有可能是出現了新的Omicron毒株亞型。目前內江已全面實施「靜態管理」，按其他城市的經驗，此一說法意指將進行為期至少一周的封城措施。

據四川內江通報，這次爆發的疫情在11日新增15名本地確診與1名無症狀感染。病毒基因測序結果顯示為Omicron病毒變異株，但存在兩個位點的變異，未在內地基因測序數據庫中發現。此輪疫情傳播來源不明，來勢洶洶，已在內江市傳播一段時間，目前仍處於發展期，形勢嚴峻複雜。

內江疫情防控專家組組長徐勇表示，報告的個案和感染者多數無直接關聯，但已出現家庭聚集性傾向，呈現出一定的社區傳播。

香港《經濟日報》報導說，內江已於10日全面實施靜態管理，高、中風險區採取封控管理，落實「足不出戶、上門服務」等防控措施；低風險區原則上居家，非必要不外出。除經指揮部批准保障供應外，其他各類場所、店鋪一律停業。客運班線、城市巴士、網約車暫停運營，其他出租車無通行證禁止營業。除醫護、救災與應急任務車輛之外，其他從事防疫、醫療和保供工作的車輛，憑證通行。