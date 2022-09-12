防疫險理賠黑洞持續擴大，多家產險業者已大喊撐不住，就連有金控背景的金控也叫苦連天，盼金管會出手「相救」。金管會主委黃天牧12日透露，保險局與產險公會已開始在彙整業者的建議，但不要用「救」這個字，關於財務缺口，產險公司的增資是必要做的，金管會可從監理上去協助，業者若有困難可與保險局溝通。

就保險局統計至2022年8月22日止，防疫保單已理賠143萬件，已占今年新承保件數的30.56％，今年累計理賠金額也已逾534億元，龐大的理賠黑洞已逼得產險公司陸續增資，目前累計已有四家產險公司增資437億元，甚至有產險已二度增資，業界預估今年產險業增資金額應會突破500億元，甚至上看600億元，是過去五年現增金額的64倍到77倍之多。

對於無止盡的防疫險理賠黑洞，產險業者希望理賠可回到「PCR才能理賠」、更希望爭取疾管署CDC降級等方式來降低理陪，「再賠下去真的要倒了」。

黃天牧指出，近期產險業者向產險公會提的意見他「略知一二」，保險局也會針對產險公會意見去了解，哪些可行、哪些需要與相關部會溝通，他肯定產險業這段期間扮演重要穩定社會的功能，但的確會有許多顧慮的事情，產險公會有意見的話，會用更合理方式溝通，看怎麼解決。

黃天牧坦言，保險局研究的方向可能不一定與產險公會一致，會用金管會可做的方向來努力。至於是否會協助業者與疾管署爭取？黃天牧強調「該反應的意見會反應」，怎麼對產險業有實質幫助，保險局會研究。