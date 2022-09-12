蔡佩軒日前拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

蔡佩軒日前拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

蔡佩軒新歌〈想著你想著你〉為三立華劇《門當互懟愛上你》的插曲，創作靈感是源自去年蔡佩軒從加拿大返台，在隔離旅館兩個禮拜的生活，那時的她光是看著窗外景色就非常思念自由，她也從這份思念的心延伸創作出這首情歌。

MV中，蔡佩軒在漂亮的海邊漫步散心，拿著相機捕捉美景，像是在尋找什麼的她，象徵著對未來的嚮往和期待。拍攝前氣象預報顯示是連綿雨天，蔡佩軒擔憂雨天會壞了拍攝行程，當天特地穿上一身白色套裝，笑說：「我的造型就是『晴天娃娃』，希望拍攝時可以出太陽。」而她竟然許願成功，當天不只天公作美是一個大晴天，且陽光非常強烈到足以曬傷的地步，讓她直呼：「原本以為是撐雨傘拍，結果是撐陽傘啊。」

這次拍攝過程很辛苦，因當時安排她要在3天內拍完4支MV和4集vlog，行程相當緊湊，一天睡不到3個小時，不過即使天氣十分炎熱，她還是以最美的姿態現身鏡頭前。此外，她12月3日將舉辦「星空下想著你」音樂會，門票本月20日於iNDIEVOX啟售。