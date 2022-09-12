中華職棒味全龍隊去年3月參加比賽時，眼尖網友發現其啦啦隊中有名成員「小映」臉蛋清秀甜美，撞臉立委高嘉瑜，連本尊都發文認證，讓小映頓時多了個封號叫「中職高嘉瑜」。逢中秋佳節，小映說先去找教練運動一下，假期才可以安心大口吃肉。

職棒味全龍啦啦隊小映昨（11）日在Instagram 發文透露：「中秋節前夕先跑來找教練訓練、運動一下，舒適的環境及專業教練的教導下，我就可以安心大口吃肉肉了！教練說：『還是要克制！要吃盡量多吃蛋白質的食物』」，小映在影片中穿著黑色緊身褲和低胸上衣，在教練的協助下嘗試多種運動器材，運動過程全部被拍下，只見她趴在運動器材上，單腿勾起器材，從背影可以發現小映有著纖細螞蟻腰還有蜜桃臀，上下深蹲畫面讓網友移不開目光。

短短24秒影片獲得網友一致誇讚，「超讚的啦！」、「水喔水喔」、「小映太美了」、「可愛又性感欸」、「希望小映可以一邊唱歌，一邊健身」，同樣是味全啦啦隊的賴可都來朝聖，「我看見流量密碼」。

除了好身材，小映還擁有一張娃娃臉，今年已經26歲的她在制服日穿上南港高中制服完全看不出來年記，超萌學生照讓網友大讚：「很想跟這位同學一起淋雨」、「這麼那麼可愛呀」、「學妹」、「太萌啦」、「我要跟小映打著赤腳去淋雨」。