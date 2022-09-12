歐洲在台商務協會（ECCT）和台灣中油12日共同發布「2050淨零：最佳實踐報告書」，報告由安侯建業主編。本次報告書主要呼籲台灣政府和企業應該透過政策和資金輔助，投資突破性的技術，例如氫能、碳排放的捕獲、再利用及封存、氫燃料汽車、浮式風機等，加速推動淨零排放路徑。

歐洲商會也表示，為達到2050淨零碳排的目標，提高能源效率是發電脫碳和減少二氧化碳排放的關鍵。由於政策、資金和新市場的潛力，石化公司和金融業紛紛積極向淨零轉型，特別在氫能、電池儲能、智能電網和節能技術等，已吸引大量投資進入市場。

本次發表會由經濟部長王美花、歐洲商會副理事長尹容（Giuseppe Izzo）、台灣中油董事長李順欽和歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）進行開場致詞，而安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠以提出總結要點的報告。

報告書各章節概述的解決方案中，液空集團（Air Liquide）和道達爾能源（TotalEnergies）已合作進行氫氣生產脫碳，並實施大規模二氧化碳捕獲及封存解決方案（CCS）。博世（Bosch）提供生產氫氣、移動和固定應用燃料電池以及加氫站所需科技，而高蓋茨法律事務所（K&L Gates）則分享澳洲的氫氣政策及發展策略。

沃旭能源（Orsted）提供的開發可再生氫氣可行策略，萊茵能源在台灣（RWE Taiwan）強調浮動式離岸風力發電之潛能。默克（Merck）闡述其開發材料，有助於節約能源並以環境友善替代品取代有害材料。米其林（Michelin）正在生產可減少轉動時阻力，從而降低燃料消耗的輪胎。台灣電力公司（Taiwan Power Company）敘述如何為綠色能源轉打造具韌性之基礎建設。

大江生醫（TCI）承諾達成零碳工廠和零碳產品的目標，而阿特拉斯科普柯（Atlas Copco）則以科學為本致力於其整體價值鏈中，減少溫室氣體排放。東立物流（Tonglit Logistics）專注打造智慧綠色碳中和物流園區中。渣打銀行（Standard Chartered ）提供融資，與此同時，睿思再生能源顧問（Renewables Consulting Group）和德國萊因TUV集團（TUV Rheinland）分享如何以碳盤查、驗證等相關服務，幫助客戶有效轉型至淨零。此外，德國在台協會（German Institute Taipei）和法國在台協會（French Office in Taipei）亦對該報告達成淨零目標的國家政策及策略做出貢獻。