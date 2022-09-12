年底選戰倒數，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天在節目專訪時被問到當選後首先要做的三件事，蔣萬安沉默4秒後回答，走訪台北市府的公務員工，特別是清潔隊，及走訪市場、商圈，最後是改善交通，建置智慧電桿。

蔣萬安今天晚上接受「欸！我說到哪裡了？」節目專訪，王偉忠指出蔣萬安對於北市建設有一套藍圖，但蔣在別的節目都講得很清楚但也都差不多，他問蔣萬安，若蔣當選有三件事情馬上要做，而且台北市民一定會看到的三件事情，會先做哪三件事？

蔣萬安沉默約4秒，王偉忠說，「你要想嗎？」、「你講出來，當選要負到責任喔！」蔣萬安接著說，如果一上任，他第一個會先走訪所有台北市府的公務員工，特別是清潔隊，他們是台北市最重要、最關鍵的一群基層夥伴，北市之所以能夠維持這樣環境，「一大清早清晨運動朋友、到後來上班族群...」。

蔣萬安話還沒說完，王偉忠打斷稱，「這是你認為是最重要的第一件事？」蔣強調，「我一上任第一天一定這樣做」，而且不止感謝給這些所有基層清潔員加油打氣，這非常重要，也告訴他們你們的市長支持你們，當最強後盾。

王追問，為什麼覺得這這麼重要？蔣說，因為這些默默地、在為這城市付出的清潔隊員，往往被大家忽視，要給他們加油打氣，告訴他們你們不用擔心，未來有任何問題，這個市長或這個團隊會幫你。

王偉忠總結稱，簡單來說，一清早看到台北市乾淨是很重要的事，蔣萬安再解釋，這不只是乾淨，這是維持包括交通順暢、市民運動晨運感受。

王偉忠再問第二件事情一定要做的？市民或工作人員一定會看到的？蔣萬安說，他應該會去走訪來台北市每個市場、商圈，他要去了解他們即刻要解決問題，面對後疫情時代，當國門開放、迎接觀光客的時候，相關商圈跟市場一定要做好準備，而不是當國際觀光客來，結果軟硬體都還沒準備好。

蔣萬安強調，不只了解問題，而是面對面看有什麼問題即刻解決，面對當國際觀光客來時 ，讓他們知道來到商圈，是必來的景點。

蔣萬安表示，第三個要做的事情是交通，他會盡快規畫相關路段智慧電桿建置，來解決現在紅線臨停、停車問題，同時緩解尖峰時段交通流量過大的問題，他認為這是接下來民眾最在意 其實台北市民最關心的是交通，再來是都更，交通問題很多時候即刻的去做一些措施，是可以看到即刻改善、見效。

王偉忠聽聞後面露尷尬點評，「這是你三件要先做的事情，ok 我們聽到了，當然你有些想法，我問得比較唐突、比較快，可是我認為這個就是你對台北的感情，我覺得這還滿重要的。」