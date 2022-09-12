44歲香港男星黃竣鋒（Jason）上月底到深圳餐廳吃飯，莫名遭人連砍3刀，臉、左手和左腰都受重傷，恐有破相的疑慮，所幸及時送醫縫100多針，已脫離險境。昨（11日）黃竣鋒發聲明向外界報平安，並還原當時的驚魂過程，感謝餐廳老闆、演員吳志雄的協助。

根據《東網》報導，黃竣鋒11日發聲明表示，9日已轉院至香港屯門醫院治療，感謝事發時吳志雄奮不顧身擒拿兇徒，護送他到醫院急救，又負責在深圳的醫療費用，「他（吳志雄）對我的恩情，我報以深深謝意。」同時，黃竣鋒感慨中秋節未能與家人團圓，感謝醫護照顧，承諾會配合治療、盡速復原。而吳志雄受訪時期許黃竣鋒早日康復，其餘不多說。

黃竣鋒11日也在微博公開感謝吳志雄，「這段時間實在難為他了，不了解事情真相的請不要亂猜測，不信謠不傳謠，相信深圳警方會查明真相！再次感謝大B哥及志雄廚房股東們和當晚奮勇協助及關心我的兄弟們。」

黃竣鋒發文感謝吳志雄的協助。（圖／微博@黃竣鋒）

黃竣鋒現在脫離險境，已返港休養。（圖／翻攝東網）

黃竣鋒2012年參加亞洲先生選拔出道，因外型黝黑、粗獷，有「翻版古天樂」稱號，未料被不明人士砍3刀；根據《香港01》報導，黃竣鋒看到自己臉皮整塊掉落，有一刀還差點傷到眼睛，但他不清楚為何被砍，強調自己沒有仇家，懷疑兇手可能砍錯了，警方目前已經介入調查。至於毀容的疑慮，黃竣鋒表示較擔心住在鄉下的媽媽和定居在香港的老婆孩子。