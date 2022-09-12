慈濟基金會執行長顏博文透露BNT疫苗採購過程與艱辛，還透露有工商大老勸阻不要買疫苗，不過前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中稱政府沒擋疫苗，台北市長參選人黃珊珊12日三度痛批陳時中，直言陳這番言論就是把去年苦等疫苗的每位台灣人民，當成沒有記憶能力的金魚。

黃珊珊稍早在臉書指出，幫大家回顧一下，民間送的疫苗比政府買得多，高端疫苗的採購金額要封存30年，同時「3＋11」的會議紀錄依舊石沈大海，「陳時中說責任來了我就扛，這些都是責任，但到底誰來扛起過？」

黃珊珊說，很多人會說「至少現在大家都打了疫苗」，但歷史可以遺忘，經驗必須記取，如果當時政府沒有延宕，台灣在去年的染疫致死率為何居高不下、領先全球？為何陳時中要不斷在立法院抹黑BNT疫苗「是在深圳分裝」，引發人民恐慌？

黃珊珊直言，如果代替人民提出質疑、深究真相，可以說成模糊事實、煽動對立，那這樣的候選人，不可能扛起責任，更背離公開透明的價值觀。她重批，陳談市政左閃右躲、談防疫逃避責任，以為漂亮口號能一再蒙混過關，這就是人民憤怒的真正原因。