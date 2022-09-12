集集鎮鎮長陳紀衡關切學員上課情形，希望藉由這一門課程點燃薪傳的火苗。集集鎮公所提供

南投縣集集綠色隧道旁的「振聲吉他」，強調手工製作，迄今技藝傳承三代、歷經五十多年，集集鎮公所為了保存這項無形文化資產，結合了社區營造等計畫經費，推出「手工吉他製作班」的技藝課程，11日起每周六、日共十三天課程，報名學員興奮說：「彈著自己親手製作的吉他，感覺特別有成就感。」

「振聲吉他」的製琴師石振聲表示，他從父親石玉忠手上繼承手工吉他技藝，從製作吉他材料的切片、併板、音箱、接柄、上漆、上弦、音準調整等繁複過程，製作國內以少見的不固定音階的三弧（側面、背面及面皆弧形）手工吉他，不過製作一把好的手工吉也講究天候，得花費幾個月甚至數年才能打造出一把好吉他獨一無二的好吉他。

集集鎮公所指出，「手工吉他製作班」課程，邀請石振聲親自授業，上課地點也特別選在具有文化資產氛圍的樟腦出張所，11日起至11月6日每周六、日各六小時，盼能啟發學子對製作手工吉他技藝得熱忱，為這項技藝注入新血。

集集鎮鎮長陳紀衡表示，地處南投山林與城巿之間的集集鎮，他擔任鎮長以來十分重視文化資產的保存，不僅活化運用樟腦出張所，也為了傳承無形的文化技藝而努力，希望藉由這一門手工吉他製作課程，點燃在地文化薪傳的火苗。