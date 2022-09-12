根據交通部航港局下午6點通報，受中度颱風梅花影響，今（12）日共有10航線、96航次停航；預估明日共有10航線、87航次停航。
今日停航的航線有：基隆-馬祖2航次全部停航；台北-馬祖1航次全部停航；布袋-馬公5航次全部停航；東港-小琉球50航次全部停航；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港2航次全部停航；鹽埔-小琉球12航次全部停航；綠島-蘭嶼2航次全部停航；富岡-綠島14航次全部停航；富岡-蘭嶼4航次全部停航；後壁湖-蘭嶼4航次全部停航。
預估明日共有10航線、87航次停航，包括：基隆-馬祖1航次全部停航；台北-馬祖1航次全部停航；南竿-東引1航次全部停航；東港-小琉球50航次全部停航；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港2航次全部停航；鹽埔-小琉球12航次全部停航；綠島-蘭嶼2航次全部停航。
明日部分停航的有：富岡-綠島停航10航次，開航6航次；富岡-蘭嶼停航4航次，開航4航次；後壁湖-蘭嶼停航4航次，開航4航次。
航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。
空運的部分，民航局表示，今日截至下午6點，國內線取消6架次，國際暨兩岸航線取消2架次。
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