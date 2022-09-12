考選部表示，據統計，大學畢業生畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大之學校總排名分別為政治大學、臺北大學、臺灣大學、中正大學、成功大學、臺灣師範大學、逢甲大學、東吳大學、中興大學、東海大學。

另外，公立學校前十大除了上述總排名已入榜的7所學校外，尚有彰化師範大學、臺中科技大學、高雄科技大學3校。

而私立學校前十大，則除已入榜的逢甲大學、東吳大學、東海大學3校外，還有輔仁大學、淡江大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、靜宜大學、高雄醫學大學等7校。

考選部表示，總體而言，上述入榜的學校，許多都以商學領域(財務金融/會計)、法政、教育心理著名，故報考/錄取人數即以行政類科居多，這也顯見大學校院育才端與國家考試端兩環節有緊密的連結。

考選部進一步強調，未來高普考試應試專業科目將朝向彈性多元方向進行調整，行政類科規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，預期藉此讓青年學子減少應試準備上之負擔，也更聚焦於核心科目，強化選才之效能，期待有志投身公部門服務的新世代人才，更加踴躍報考國家考試，參與政府善治的行列。