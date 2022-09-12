俄羅斯在烏克蘭哈爾科夫州指派的州長甘切夫今天表示，上週對該州展開閃電反攻的烏軍士兵總數達俄軍加親俄部隊總數8倍。面對戰事受挫，莫斯科以對當地烏軍進行空襲回應。

路透社報導，俄羅斯指派的哈爾科夫州（Kharkiv）州長甘切夫（Vitaly Ganchev）告訴俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24），烏軍已經收復哈爾科夫州北部俄軍之前拿下的一些聚落，一直到俄羅斯邊境都遭到攻破，「約5000位」平民已經跨境撤離哈爾科夫州進入俄羅斯。

甘切夫表示，「形勢每個小時都變得更艱難」，並稱與俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）接壤的邊境現已關閉。

路透社無法立即確認戰況消息。

與此同時，國營俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國防部今天表示，俄軍正對烏克蘭哈爾科夫州的烏軍進行空襲。

俄羅斯國防部昨天公布地圖顯示，烏軍上週展開閃電反攻，迫使俄軍接連放棄在哈爾科夫州的重要據點後，俄軍幾乎已經棄守整個州。

烏軍周末勢如破竹，接連收復俄軍在哈爾科夫州的關鍵補給樞紐伊久姆（Izium）和更北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）。俄羅斯對該州指派的政府就設在庫皮揚斯克。