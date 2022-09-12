信託2.0首期評鑑成果出爐，12家銀行獲獎。金管會主委黃天牧12日致詞時引用哈佛商學院教授喬治．塞拉《目的與獲利：ESG大師塞拉分的企業永續發展策略》一書鼓勵金融機構，他強調，「ESG的表現和財務的報酬是正相關的」，企業追尋自己存在的目的跟獲利是相輔相成與時俱進的。

金管會在2020年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，黃天牧在「信託業推動信託2.0計畫評鑑頒獎典禮暨研討會」上首先感謝所有得獎機構的董總對於信託2.0計畫及理念的共同支持與推動，讓信託制度得以在台灣社會逐漸扎根，他指出，此次評鑑可以觀察到不只在商品設計、組織架構、獎酬制度、人才培育等面向，都有相關進展，安養信託及員工福利信託等相關業務量也有相關成長，跨業、跨領域的合作也逐步建立，加上近年信託業與社福團體及相關部會、地方行政機構的合作，都感受到信託對社會的影響，及對弱勢族群能帶來的協助。

黃天牧引用哈佛商學院教授喬治．塞拉《目的與獲利：ESG大師塞拉分的企業永續發展策略》一書中四大觀點鼓勵金融機構，一是ESG的表現和財務的報酬是正相關的，企業追尋自己存在的目的跟獲利是相輔相成與時俱進的。二是員工與客戶都會選擇服務好的企業，三、數據AI發展時代下，金融業的服務24小時被社會檢視；四、金融業扮演公共財的角色，金融商品的設計不只是一個獲利工具，也會產生對社會更重要的影響力，用金融來創造更美好的社會。商業信託社會化可以提供非常大的社會功能，對高齡者、身心障礙者、弱勢者都能提供非常大的社會安定力量。

信託公會理事長邱月琴則表示，金管會已參採信託公會多項建議，並由信託公會陸續修正「信託業薪酬制度之訂定及考核原則」，將信託業務納入人員薪酬及分行考核；訂定「信託業及保險公司間辦理保險金信託業務共同行銷應注意事項」滿足民眾一站購足服務；研擬「加強對不動產投資信託基金管理之相關法令研究」強化REITS投資人保護機制；及放寬信託商品贈品活動行銷等規範並推動高齡金融規畫顧問師及家族信託規畫顧問師的證照，儲備信託因應高齡社會所需知能。

「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第1期頒獎典禮暨研討會12日盛大舉辦，不只黃天牧親自出席頒獎，合庫、一銀及北富銀獲頒「最佳信託獎」；「安養信託獎」A組則為一銀、合庫、臺企銀、華南銀、玉山銀及土銀，「安養信託獎」B組為遠東銀及三信銀；「員工福利信託獎」為中國信託、合庫及永豐銀；「信託業務創新獎」為中國信託、上海銀及合庫等，由12家銀行榮獲17獎項，受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席受獎。