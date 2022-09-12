國民黨嘉義縣長參選人王育敏今為教師請命，指各地選舉委員會都在招募選務人員，但老師參與選務意願不高，卻被校方要求配合，以達到嘉義縣選委會的要求，呼籲中央修法降低公教人員占比，放過老師們！縣府回應，有關投開票所管理員須半數以上為現任公教人員，日前縣選委會已向中央建議修法。

王育敏表示，近日收到老師反映，明明參與選務意願不高，但校方卻說學校被選委會要求必須依法遴派足額人數參加，且不得拒絕，甚至須召透過會議來補足選務人員人數，以達成選委會的要求，但選舉時學期仍未結束，教師們光專注在教學本身都自顧不暇，根本沒有多餘心力處理選務工作。

王育敏說，現行公職人員選舉罷免法規定，選務人員需有2分之1以上為公教人員，即便一般民眾報名踴躍，還是必須從公教人員中找齊一定人數，且選罷法規定，受洽請公立學校、學校教職員，均「不得拒絕」，非常霸道！且即便按規定給予補休，耽誤課程進度仍須教師自行負責。

王育敏進一步指出，過去各地一直都有教師反映願擔任選務人員的聲音出現，而嘉義縣又是教師缺額多的地方，老師負擔更大，以109學年度為例，縣內國小教師在介聘後依然有缺額，不僅偏遠地區教師缺額嚴重，一般地區小學也有缺額狀況。

王育敏呼籲，內政部與中選會過去有研議修法，要將公教人員比例放寬到3分之1，現在卻不了了之，請中央積極處理，放過老師們，讓老師們喘口氣吧！

嘉縣選委會副總幹事張啟模說，今年因應五合一選舉及18歲公民權修憲複決案投票，加上防疫需求，本次地方公職人員選舉開設532處投開票所，選務人員依選罷法共計應招募公教人員4188人，目前已招募3896人，招募比例達93.03％，為辦好選務工作，縣選舉委員會將會盡速完成選罷法規定的招募員額數。

至於投開票所管理員須半數以上為現任公教人員，是選罷法規定，有關調降比例至3分之1，縣選舉委員會已於8月16日中央選舉委員會視察嘉縣選務工作時提案建議修法。