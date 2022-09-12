國民黨主席朱立倫（右4）昨日南下台中，連趕2場工商界聯誼會，力挺台中市長盧秀燕（右3）。（張妍溱攝）

國民黨主席朱立倫今天南下台中固票行程，第1場出席中華民國工商建設研究會中區聯誼會長交接典禮，現場受到工商界熱情歡迎，台上台下喊「國民黨凍蒜！國民黨全壘打」，針對日前蔡英文暗酸盧秀燕是「媽媽市長」但對市政毫無關注等語，朱力挺指出，「秀燕媽媽」是台中市民最肯定的，無私奉獻在市政上。

國民黨主席朱立倫指出，大家對於媽媽向來是最尊敬，因為媽媽總是全心全力、無私無我，犧牲奉獻，「秀燕媽媽」是台中市民最肯定的，他覺得蔡英文總統，怎麼會用這個來攻擊市長盧秀燕，媽媽市長永遠是得到大家的肯定，盧秀燕會以這樣的精神繼續努力。

現場有媒體詢問，蔡英文總統對於盧秀燕有這樣子的一個「媽媽市長」說法，臆測是否因為這次台中市長的選情，盧秀燕的民調領先蔡其昌，讓民進黨陷入選情艱苦的情況？

朱立倫表示，他認為民進黨如果不好好的執政，每一天做錯事、每一天罵錯人，每一天利用各種抹黑造謠的方式，他相信民進黨在全國的選情都會越來越艱困。

國民黨主席朱立倫今天晚上連趕2場，第1場中華民國工商建設研究會中區聯誼會第32及33屆會長交接典禮暨聯誼晚會，大約停留半小時後接著趕往參加第2場中華民國旅行業品質保障協會台中團結研習會，選舉逼近、馬不停蹄，也看好台中市選情。