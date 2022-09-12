審計部報告指出，我國領海及鄰接區海域的測量完成度不及2成，對此，內政部今（12日）澄清，政府已全面完成領海及鄰接區範圍測繪工作，並依國際標準製作電子航行圖對外發行，航行圖更新頻率更在國際上屬於前段班。

內政部表示，為建立全國性海域基礎圖資，自93年起辦理海域測繪工作，至110年底已完成130萬平方公里的海底地形測繪作業，同時也蒐整了政府各部會歷年海域調查成果，持續更新修正，除了提供電子航行圖製作使用，也分享予各機關加值應用。

此外，我國電子航行圖自108年起至111年6月底止，圖資更新多達776次，再版次數達90次，內政部對於製作的電子航行圖，均訂有嚴謹品管及檢核程序。另為確保製圖精確度，相關圖資均按製圖比例尺及航行需求，並依國際標準進行精度分級，以真實呈現資料品質。

內政部指出，為加速整合各部會水深調查成果及確保資料品質，已於109年及111年分別訂頒「水深測量作業規範」及「深度基準及深度系統」，提供各界依循應用。111年更與海洋委員會、海軍司令部簽署合作協議，共同提升海域測繪能量，強化資訊交流。