中秋連假期間台鐵號誌故障造成列車嚴重誤點，交通部長王國材今（12）日台鐵安全會議上再次要求台鐵盤點人才技術斷層，並釐清外包廠商角色。上述兩點和昨日台鐵產業工會提出的建議不謀而合。

交通部晚間說明，王國材今日接連召開鐵道局施工安全改善及台鐵局安全改革等兩場台鐵安全會議，包括鐵道局提報臨軌施工安全改善措施，以及台鐵局報告台鐵安全改革辦理情形，會中也借鏡中秋節連假期間發生號誌故障案例，檢討相關應強化作為。

王國材今日邀集交通部次長胡湘麟、運研所所長林繼國、中華顧問工程司董事長周永暉、交通部路政司司長林福山等單位共同聽取台鐵局及鐵道局簡報。鐵道局執行台鐵路線新建、改建及立體化工程，均緊鄰既有路線施作，為加強臨軌安全措施並持續督促台鐵局精進安全改革措施，王國材表示台鐵營運安全是全民期盼，會持續緊盯台鐵安全推動，不容鬆懈。

鐵道局表示近期發生影響台鐵路線安全事件，已參考安全管理系統計畫-執行-檢核-行動（PDCA）循環模式導入作業，並培養正向安全文化。另亦評估鐵路工程各階段安全防護事項及工程管理等風險，並督導施工團隊風險辨識及管控。

另台鐵局自去年5月起擬定安全改革精進計畫，包括6項策略33方案：健全工地管理、防止外物入侵、強化軌道結構安全、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全及引進安全管理系統SMS，引進專業技術服務將各項作業指引內化落實至基層，並明訂KPI，全局一體執行計畫，今年起配合辦理第三方安全評鑑。

針對鐵道局臨軌施工安全，王國材於會中要求鐵道局局長伍勝園每周親自召開施工安全會議；另工區瞭望員配戴行調無線電也應會同台鐵局建立使用行調無線電話術，俾利緊急時能正確傳遞訊息，由副局長查核。部分工程管理落實度不佳者，則要加強工程督導及教育訓練，滾動檢討ISO品質文件及工程契約規定，同時也請台鐵局於施工前檢視鐵道局施工計畫，施工後會同檢查施工是否有影響鐵路營運，避免再發生影響鐵路行車事件。

針對中興顧問社輔導台鐵局推動SMS各項作業，建立安全管理資訊系統，應積極辦理；中華工程顧問工程司執行第三方評鑑提出14項初步發現、50項主要及次要發現，應滾動檢討儘速完成改善，而在台鐵公司化作業，務應與安全機制結合，並將安全文化內化到組織。

另中秋連假期間台鐵號誌故障造成列車嚴重誤點，王國材再次要求台鐵局盤點人才技術斷層，提出具體需求；釐清外包廠商角色，強化其職能，並洽外部專家學者找出主要原因，俾利後續追蹤改善。值得一提的是「盤點人才技術斷層」、「釐清外包廠商角色」也是昨日台鐵產業工會提出的要點。