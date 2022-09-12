歷經10年等待，蒙古總統呼日勒舒赫（Ukhnaa Khurelsukh）宣布啟用一條中蒙跨境鐵路，這條鐵路有助於中蒙的物流聯繫，並可將煤礦出口至中國的量提升至每年5000萬噸。面對極端氣候、經濟放緩和全球能源危機，中國最近加緊投資煤礦。

綜合法新社與法廣報導，這條在蒙古塔旺陶勒蓋（Tavan Tolgoi）煤礦與中蒙邊界嘎順蘇海圖口岸（Gashuun Sukhait）之間營運的鐵路，已於9日舉行啟用典禮，呼日勒舒赫還親自出席。

根據蒙古國營、負責本條鐵路出資興建的塔旺陶勒蓋鐵路股份有限公司（Tavantolgoi Railway LLC）所提供之資料，這條長233公里的塔旺陶勒蓋鐵路，能將每年出口中國的煤礦量提升至3000萬到5000萬噸之間。

距離邊境270公里的塔旺陶勒蓋煤礦儲藏達64億噸，其中約四分之一是用於鋼鐵工業的優質焦炭，其餘為動力煤。

多年來，蒙古煤炭一直通過卡車運往中國，導致邊境排長隊和經常發生事故。據蒙古鐵路局稱，新鐵路預計能降低運輸煤礦的成本，從卡車路運的每噸32美元，減至鐵道運送的每噸8美元。

蒙古經濟高度仰賴礦業，佔國內生產毛額（GDP）達四分之一，長期以來一直尋求更低廉且有效能的管道來外銷礦產，並已制訂擴大國內鐵路網絡外連至中、俄的國家戰略。據統計，蒙古2020年外銷2860萬噸煤礦，去年出口量掉至1590萬噸。

蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）2月訪問北京期間，兩國政府敲定三個主要鐵路項目的中蒙過境點，這些項目均從蒙古礦產豐富的南戈壁到中國，其中就包括連通本次啟用的鐵路線。

美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）5月底曾分析報導，2022年底前蒙古將建成3條具有戰略性重要意義的主要鐵路線，這將有助於擴大與俄羅斯和中國之間的貨運物流聯繫。這一政策對商品市場有著重要的意義，中國和俄羅斯將得以擴大資源貿易（尤其是煤炭和金屬）與加強安全，俄國更可穩健地應對制裁。