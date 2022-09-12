機器也會耍人！有名男子在臉書分享1段影片，影片中是他到某機車停車場欲取票入場時，看著2個出票口輪流將票卡「吐出又吸入」，他慌亂的伸手取無票，心累直呼「我只是想停車而已，不是要吃土耳其冰淇淋啦」；網見此影片也笑翻「冰淇淋老闆出來，我知道你在裡面」、「換個反應快的人來抽」。

一名男子在臉書社團「爆笑公社2」發文，並上傳1段10秒影片，影片中是位於某機車停車場，取票機上有2個出票口，還有1顆取票按鈕，另外，在取票機上貼著1張公告「請臨停摩特車主進場前，務必抽取票卡，沒有抽取，出場將收取遺失票卡費用100元整」，然而，原PO看著2個出票孔，其票卡欲出現時，馬上被機器收回，原PO一直取不到票卡，心累喊「我只是想停車而已，不是要吃土耳其冰淇淋啦」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「那慌亂的小手，太可愛了」、「為什麼一樣都是停車場，這個卻還可以這麼歡樂」、「這反應有點不太協調，可能需要去檢查一下」、「停車場小遊戲」、「冰淇淋老闆出來，我知道你在裡面」、「機器也會耍人」、「機器沒問題，你身體可能需要注意一下了」、「換個反應快的人來抽」。