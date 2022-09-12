國民黨桃園市長參選人張善政日前曾說與農委會研究案有終身保密規定，農委會主委陳吉仲指這是計畫主持人張善政跟宏碁關係，農委會沒有簽終身保密規定。張善政說，釐清最好的辦法，就是把合約跟計畫文件公諸於世。

張善政農委會研究案風波持續，張善政日前曾說，因為和農委會有終身保密規定，但仍會找最佳時機說明，陳吉仲今天否認終身保密規定。

張善政說，釐清這個事情最好的做法，就是請農委會拿出跟宏碁的合約公諸於世，讓社會各界檢視，看看合約有沒有保密條款。同時也把這個計畫所有的文件公開，讓大家看看這個計畫的呈現。

另桃園市長參選人鄭寶清也傳出論文抄襲，張善政說，先前說鄭寶清仗義執言，主要是他敢在民進黨的壓力之下，敢說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」。現在他的論文如果也被質疑的話，他應該也會坦然面對這個事情，好好的說明清楚。

有媒體民調顯示張善政領先9％，張善政說，民調一向就是當參考，就是照我們的步調一步一步往前走，把基礎打好，贏得最後的勝利。