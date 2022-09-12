紅豆食府千金蔡依珊外型甜美，出身商業世家，從小耳濡目染學商，曾就讀美國布朗大學生物醫學博士，後因和連戰之子連勝文相遇，兩人公開交往後因結婚未能順利完成博士學位，僅取得碩士學位。蔡依珊優質知性的形象獲得粉絲喜愛，久久才更新一次的她昨（11）日曬出與婆婆連方瑀的親密合照，婆媳間的互動引起網友注意。

蔡依珊昨（11）日在Instagram限時動態曬出和連方瑀的影片，蔡依珊頭戴鴨舌帽、眼鏡，大半張臉被口罩遮住，腳上只穿著拖鞋，打扮相當樸實，一旁79歲的連方瑀雖然戴著口罩，不過仍化淡妝，氣色看起來很好，仔細一看婆媳倆穿著同一件背心，蔡依珊揪連方瑀拍片，兩人俏皮揮手，感情看起來很融洽，蔡依珊也寫下：「好久沒一起出去走走，開勳~~」，這段影片讓連方瑀難得露面，揮手的模樣很活潑。

蔡依珊揪婆婆連方瑀拍影片。（圖／蔡依珊Instagram）

近年連方瑀很少出現在公眾視線前，上一次露面還是7月，資深女星張琍敏和連戰、連方瑀夫妻交情很好，一回台灣就打算去探望2年多沒見的連戰、連方瑀夫婦，不料連戰先是因小中風住院，接著連方瑀也不小心扭傷腳踝，拖了許久雙方才能見上一面。見面時張琍敏就對連戰說，「你頭髮雖然都白了，但是氣色很好，還是挺帥的！」坦言非常喜歡逗連戰笑。也透露連戰小中風，多虧連方瑀悉心照料，連戰才很快恢復健康，當時照片中的連方瑀和張琍敏親密擁抱合照，氣色看起來仍不錯。