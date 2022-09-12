梅花颱風擦邊掠過引發大雨不斷選手雨中奮戰。（TLPGA提供）

總獎金台幣60萬的2022法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今天（12日）在陣陣風雨交加的桃園大溪高爾夫球場開打，3位職業女將陳宇茹、張瑄屏與石澄璇都打出平標準桿的72桿，暫並居首位，職業新手林怡潓以1桿之差的73桿，暫獨居第4，明天大會將進行最後一回合決賽爭冠。

由於剛好遇到梅花颱風擦邊掠過，大溪球場今天早上起就下著一陣陣大小雨，雖有一小段短暫晴天，但大部分時間都是大雨不斷，所有選手都在風雨中奮力揮桿，全部完賽。

第1組自第1洞出發的陳宇茹說，本來滿懷一股搶冠的熱情與衝勁，硬是被一陣陣大雨澆熄，打起來也很不順手，不過第5洞5桿長洞第1隻9呎博蒂推桿進洞後，手感就回來了，第7洞又是一隻18呎長推抓鳥，前9洞39桿；後9洞的4隻博蒂中第14洞的30呎及第15洞的21呎長推都射鳥成功，後9洞打33桿。推桿29推也是不錯成績。

陳宇茹表示，原先在韓巡賽拼戰了5年，小有成績，去年與今年卻因為新冠肺炎疫情，讓她的韓巡賽與韓次賽季幾乎中斷，無法再取得種子資格，而今年也只打了6場，她補充：「成績沒有特別差，但是心態一直難以調整，因為一切又要重新開始，覺得很可惜！」陳宇茹今年10月起到12月初準備要闖三關，為再次取得韓巡賽資格而努力。

法國巴黎銀行財富管理自2016年起，一直贊助的台灣女子職業高爾夫傳承賽，本屆共有28位職業選手及49位業餘青少男、女球員參賽，職業冠軍可得7.1萬元，亞軍可獲4.5萬元，由於桃園地區大雨不斷，今天的比賽採「較佳球位」規則。