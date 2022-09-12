立法院國會助理工會公布第十屆第5會期「國會聯絡評鑑調查」結果。在「機關單位」及「個別國會聯絡人」方面，金管會再度雙雙拿下評鑑第一，其中，金管會國會聯絡人楊文仁連續12年蟬聯第1名；金管會的國會組亦連續12年獲評值得肯定單位，（其中10年評鑑第1名）。

這項調查由立院國會助理工會執行，發出問卷份數661份，調查執行期間為今年5月2日至13日，問卷數量依照本會期國會助理名錄所載各立委辦公室之助理人數發放；總計實際回收份數579份，有效問卷共544份，回收率達88％。

首先，在公務機關（含府院部會暨所屬各單位）聯絡工作整體之調查，調查顯示，表現值得肯定的機關單位，前5名依序為金管會（147分）、公路總局（90分）、農委會（81分）、國有財產署（79分）、水利署（75分）。

其次，對公務機關的個別聯絡人之調查方面，調查顯示，整體表現值得肯定的國會聯絡人及其所屬機關，前5名分別為楊文仁（金管會）、吳秉鴻（國產署）、張曉凌（公路總局）、葉麗玲（退輔會）、許鈺珍（水利署）。

至於最值得國會助理肯定的國營事業、政府捐資成立之財團法人等單位，前5名依序為中油（239分）、自來水（201分）、台電（200分）台糖（102分）、台灣銀行（78分）。