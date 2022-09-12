重視歷史文化！國民黨台北市長候選人蔣萬安今(12日)在在北門迎接「臺北府天后宮金面媽祖聖像重回臺北城」，他述說長達138年的臺北城歷史指出，1884年完工的「臺北城」內有一座1888年建成的官祀「臺北府天后宮」，1914年被輾轉迎奉至三芝福成宮迄今，2004年時規劃了「媽祖聖像重回臺北城」活動，此後的19年發展出「北臺灣媽祖文化節」。蔣萬安親身體驗此一盛事，期許帶動更多市民認識臺北的文化與歷史。

蔣萬安在臉書發文表示，他今(12日)在北門迎接「臺北府天后宮金面媽祖聖像重回臺北城」。他說，這個活動背後有著一段逐漸被淡忘、長達138年的臺北城歷史。臺北以前有座1884年完工的「臺北城」，城內有一座1888年建成的官祀「臺北府天后宮」，地位崇隆，規模宏大，地方官吏必至祭拜，另在城內西北隅有座城隍廟（現臺灣省城隍廟）。

他指出，日治時期，為了擴大城市規模，開始拆城牆，包括天后宮、城隍廟等皆被拆除，今國立臺灣博物館周邊，尚留存散落的天后宮石珠及大天后宮遺址碑。

臺北府天后宮被拆除後，奉祀的金面媽祖（二媽）據傳先放置在臺北廳倉庫，後在1914年被三芝街長及書記發現，移祀到三芝，後輾轉迎奉至三芝福成宮迄今，成為地方信仰中心。

這段已漸被淡忘的歷史，在2004年時，臺北市政府舉辦建城120週年紀念活動，規劃「恭迎原清代官祀臺北府天后宮金面媽祖聖像重回臺北城」，將金面二媽從三芝迎回臺北，並由同為當時在臺北城內的臺灣省城隍廟作東接駕，重現了臺北城的歷史。

此後的十九年間，以金面媽祖重回臺北城為核心，發展出了「北臺灣媽祖文化節」，初期由臺北市政府邀請許多媽祖廟共襄盛舉，並由各廟輪流值東並邀請各友宮參贊，展現各地文化風貌，是媽祖信仰的一大盛事。

蔣萬安表示，臺北是古蹟最多的城市，文化底蘊豐厚，若善用傳統與歷史為基底，與民間多方合作，投入資源活化應用，可以帶動更多市民認識我們的文化與歷史，臺北的文化敘事也會更加的豐富多元。