新屋高中游泳池去年底完工啟用，是新屋唯一的泳池，在地議員陳睿生直指，新屋小學生至今還得跨鄉鎮到中壢學游泳，1堂課單純40分鐘，加上車程來回就要雙倍時間，但就近上課卻因沒補助要繳更多錢，校方無法跟家長交代，市長鄭文燦允諾以新屋電協金建立游泳教學課補貼制度，讓學校有選擇權，以最優惠方式選擇使用，不必全市單一規定一體適用。

陳睿生說，新屋部分國小的游泳課教學，得搭乘交通車至中壢、桃園等地上課，往返十分耗費時間，而新屋高中多功能運動中心日前向各國小的報價為每人每堂游泳課收費242元，包括教練指導費、泳池門票、交通費與保險費等，但東明國小卻反映，新屋高中多功能運動中心的報價為每人每堂課312元，形成學童就近上課，卻需負擔較高費用的情況。

陳睿生盼市府能協助向新屋高中多功能運動中心接洽，讓學童在3公里的範圍內，就近上游泳課，並針對學童游泳課的費用與業者協商，他直言，若能讓新屋學子就近在新屋多功能運動中心上體育課的游泳教學，學童寒暑假在運動中心學習游泳比例將提升，進一步提高運動中心的營運績效。

教育局長林明裕表示，國小學童每學期共有5堂游泳課，教育局補助每位學童250元，新屋國小學童可步行至新屋高中上游泳課，每人每堂課僅需負擔教練費與門票費為130元，而東明國小至相同地點上課則需包車，學童另需負擔交通費與保險費，所以費用較高，若有更便利學童的接送方式，則每堂課的費用將大幅降低。

鄭文燦說明，目前新屋僅有新屋高中1處游泳池，應優先提供在地國小使用，指示教育局研議補貼制度，利用台電回饋金，補貼學童上游泳課費用，也提供學校選擇權，讓學童無論是就近在新屋高中，或是至鄰近地區的游泳池上游泳課，都能享有學費補貼，以保障學童的權益。

鄭文燦說，推廣游泳教育十分重要，市府將與新屋多功能運動中心的業者協調，盼能調整國小游泳課程的收費結構，滿足學校授課需要，也提高游泳池的使用效率，同時提升偏鄉地區的運動風氣。