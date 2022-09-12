日媒報導，日本首相岸田文雄最快將在本周放寬外籍旅客入境的簽證要求，也將開放個人自由行，希望趁日圓貶值之際重振低迷已久的旅遊業。這項消息激勵日本旅遊股在12日大漲。

富士電視台12日報導，岸田最快將在本周宣布對部分國家放寬簽證要求。日經新聞也報導，日本政府可望在10月前取消每日入境人數上限。

日本政府在上周已將每日入境旅客人數上限從2萬人提高到5萬人，接下來可望取消人數上限。

負責經營日本機場航廈及航廈商店的日本機場大廈公司（Japan Airport Terminal Co.）股價在12日盤中一度大漲7.8％，收盤漲幅縮小至6.9％，收盤價6,180日圓。

日本航空業者、鐵道營運商及百貨公司也受到12日消息鼓舞，股價普遍上漲。經營西武百貨的西武控股公司股價在12日收盤大漲7.2％至1,439日圓，伊勢丹三越控股公司也上漲4.7％至1,247日圓。