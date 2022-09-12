大陸外長王毅今（12）日在紀念中日邦交正常化50週年研討會上發表影片致辭。他表示，中日關係不進則退，雙方要踐信守諾，維護中日關係政治基礎；對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，「不能絲毫含糊，更不容動搖倒退」。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，當前世界動盪多變，中日關係不進則退，雙方要重溫建交初心，汲取歷史經驗，推動中日關係沿著正確軌道健康穩定發展。

對於未來的中日關係發展，王毅強調，雙方要踐信守諾，維護中日關係政治基礎。要確保兩國關係行穩致遠，必須恪守中日達成的四個政治文件和迄今做出的承諾。「對於歷史、台灣等涉及中日關係根本的重大原則問題，不能絲毫含糊，更不容動搖倒退。」

王毅指出，雙方要共同抵制「脫鉤斷鏈」的錯誤做法，維護全球產供鏈穩定暢通、貿易投資環境公平開放。此外，要踐行真正的多邊主義、維護以聯合國為核心的國際體系，共同反對零和博弈與陣營對抗。