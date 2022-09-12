台灣基進桃園區市議員參選人藍士博與網路紅人四叉貓今（12）日上午先是到中央大學，對鄭寶清的論文正式提交檢舉函。沒想到下午藍士博又到鄭寶清服務處「踢館」，追問論文事件。而鄭寶清也出面霸氣回應「不要在那邊秀啦」，引發討論。

今日多位議員參選人蒞臨鄭寶清的競選總部，共同擘劃桃園的未來願景，沒想到下午藍士博卻到鄭寶清服務處去「踢館」，追問論文事件，藍世博現場喊「委員請問一下？」而鄭寶清也霸氣回應「上來啊」、「不要在那邊秀啦！」並強調中央大學已經審核過了。

在場的新黨市議員參選人游智彬，則向藍士博說明，要將學術問題留到校園，要檢舉去中央大學。而鄭寶清也回應「針對桃園區市議員參選人藍士博與網路紅人四叉貓的檢舉案，這個太容易回應了，台灣、全世界有誰會寫台鹽的這個改革過程？四叉貓是被豢養的小尾貓，只是政治的打手、政黨的側翼，只是來潑墨水的而已」。

鄭寶清也強調，希望可以為台灣打造更加清明、透明且更公平、公正的政經社會環境，讓台灣百姓可以在更⺠主深化的政治環境當中，迎向美好、快樂與有幸福感的未來。