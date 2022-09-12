1名混血按摩師小花（化名）指控她幫1名黃姓男子按摩時遭對方指侵、強制性交等，自稱有通靈體質，碰到精液會懷孕，要求黃男賠償100萬元，黃男說小花碰到他的生殖器時，因生理反應，下體有一些分泌物，是小花自己坐上來的，他並沒有和小花發生性行為，法官認為小花反應與一般遭性侵女子不同，頻頻要求黃男和解，不像被性侵之人，判小花敗訴。

據判決書指出，小花從事按摩行業，與黃姓男子相約於汽車旅館內進行3小時的按摩療程，沒想到黃男確於按摩結束後解假借教小花按摩技術不佳，以指導為由將小花按在床上，解開小花衣服扣子後，強行揉捏小花胸部、下體等，並指侵及強制性交得逞，小花不甘受辱報警提告，要求黃男賠償100萬元。

黃男辯稱，小花按摩時以毛巾蓋住他眼睛，並用手撫摸他的下體，他發現小花自己做上來後，他便立刻彈開，他並沒有要和小花發生性行為，且他已經給小花按摩費用3,000元及車費、餐費1,500元，合計4,500元，小花於員警到場時，要求他額外給付3,000元服務費，前後說詞反覆，小花說得都不是事實。

法官審理時發現，小花在報案後多次要求黃男和解，還表示若不和解就要對黃男提告，但黃男拒絕，法官認為小花口語清晰，且與語氣平靜，與一般遭強制性交後之情緒崩潰、驚恐害怕等受創情形不同，故判小花敗訴。

小花不服上訴至二審、三審，她表示當時幫黃男按摩時，發現黃男起了生理反應，下體還有分泌物，因為自己是混血兒，母親是日本人，有通靈體質，碰到精液就會懷孕，所以才會要求2500元和解費和500元墮胎費，但法官認為小花無法提出自己被性侵的證據，判小花敗訴。