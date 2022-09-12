IC設計廠沛亨半導體（6291）公告8月合併營收達1.39億元，較去年同期成長38％；累計今年前八月合併營收約9.7億元，亦較去年同期大幅成長43％。

沛亨先前公布董事會通過經會計師查核之2022年度上半年財務報告：營業收入約7億1仟1佰萬元，較去年同期成長46％；營業毛利約2億2仟2佰萬元，毛利率31％，營業毛利亦較去年同期大幅成長65％，歸屬於母公司之本期淨利約7仟8佰萬元；每股盈餘為1.43元，較去年同期之每股盈餘0.53元，呈現跳躍式的成長。

沛亨表示，公司為類比IC產業第一家進駐新竹科學園區的領導廠商，至今已成立超過30年，在電源管理IC領域有相當深厚基礎，惟面臨變化快速之競爭環境下，連續虧損多年尋求轉型而於2018年引進策略伙伴振曜集團，在董事長林志茂的領軍布局之下，得以更靈活的策略與彈性化之運作，逐步調整公司體質並強化執行力，至2020年轉虧為盈，去年亦呈穩定獲利，2021年EPS為1.19元。

2022年上半年除營收成長，毛利及獲利皆較去年同期明顯大幅成長，在產品組合持續優化及多角化經營、出貨力道增強及成本撙節政策效果逐漸展現下，相較去年同期毛利率之27.74％，今年毛利率提升至31.26％，展現產品競爭力。

今年沛亨之營收成長動能主要有兩個因素：其一是疫情影響減緩，擺脫缺料之影響，也帶動終端廣告機產品銷量復甦及網路通訊產品銷售持續成長；另一係集團相關資源整合，使營運績效更加倍數顯現。

另外，沛亨預計將於9月底完成減資作業，讓財務面更臻健康，亦將使每股淨值提升至20元以上。

展望未來，除原有電源IC之相關應用，將搭配各子公司在網路、電腦周邊及光通訊產品領域之表現，延伸客戶群開拓更多元銷售渠道，並搭配客戶布局更深而廣之服務網，有效掌握各階層一條龍式的行銷及技術資訊，可望為客戶提供「一站式購足之整合服務」，完整掌握下世代光通訊產品發展趨勢，達產品線及客戶群互補綜效。

經由技術整合與生產資源效率優化，搭配集團母公司振曜科技在電子紙應用產品、物聯網、5G及生醫產業等觸角，有助強化公司未來產品組合的擴充性與完整性，提升集團整體績效表現。