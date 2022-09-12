美國財長葉倫周日受訪時表示，聯準會（Fed）成功操控經濟軟著陸的難度極大，除了手段高超外，還需要靠一些運氣，才能避免經濟陷入衰退。葉倫同時警告，近來已從高檔大幅拉回的汽油價格冬天時可能再度上揚。

葉倫的說法與之前有明顯的差異，過去幾個月來她都是極力唱旺經濟。

只不過隨著通膨不斷爆表，許多專家與國會議員都擔心經濟已經或即將陷入衰退，包括拜登所屬民主黨麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）不斷質疑Fed連番激進升息會衝擊消費，進而將美國經濟拖下衰退深淵。

對此，葉倫周日在接受CNN專訪時坦言，「這的確令人擔憂，要達到我們所謂的軟著陸，也就是在壓低通膨的同時，還要保持就業市場的穩健，Fed不僅需要有高超的手段，並且還要寄望一些好運。」

儘管許多經濟展望都偏空，拜登政府官員都以疫後破史上最強復甦的就業市場為由，堅稱經濟成長力道依然穩健。

葉倫還警告，部份經濟部門未來幾個月情勢堪慮，包括不斷下跌的汽油價格可能再度翻揚，進而衝擊消費，「這是一大風險，也正是我們正在想辦法解決的主要風險。」

美國汽油價格6月時一度飆至每加侖5美元的歷史天價，之後一路下滑，目前全美均價約在3.72美元。

葉倫預估，隨著冬季來臨，加上歐洲降低對俄羅斯油氣進口，俄羅斯入侵烏克蘭對全球能源供應所產生的衝擊未來幾個月會進一步惡化。

葉倫表示，「今年冬季，歐盟大部份地區將會禁止購買俄羅斯原油，此外歐盟並將禁止油輪對俄油提供運油的服務，因此可能帶動油價飆漲。」

她進一步指出，「我們對俄油設定價格上限的提案有兩大用意，一方面是為了降低俄羅斯的石油收入，同時也是要協助壓低全球油價。」